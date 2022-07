Słynna kurtka Buzza Aldrina z wyprawy na Księżyc sprzedana za 2,8 miliona dolarów

Kurtka, w której Buzz Aldrin poleciał na Księżyc, została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za 2,8 miliona dolarów - poinformowała w środę brytyjska telewizja BBC. To jedna z 69 rzeczy osobistych, które 92-latek postanowił wystawić na sprzedaż.

W kurtce, która została wystawiona na sprzedaż, spędził większość czasu podczas sześciodniowej wyprawy, zmieniając ją na kombinezon ciśnieniowy tylko w celu wyjścia na powierzchnię Księżyca. Szacuje się, że 650 milionów ludzi z całego świata oglądało w telewizji to wydarzenie. Jest najdroższym artefaktem kosmicznym, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji.

Licytacja trwała niecałe 10 minut

Kurtka została wyprodukowana z ognioodpornego materiału pokrytego teflonem. To jedyny element odzieży z misji Apollo 11, jaki kiedykolwiek został sprzedany. Licytacja trwała niecałe 10 minut, a zwycięską ofertę złożyła telefonicznie osoba, której tożsamość jest nieznana - poinformował dom aukcyjny Sotheby's, który obsługiwał transakcję. Kurtka to jeden z 69 przedmiotów, które 92-letni obecnie astronauta postanowił wystawić na sprzedaż. Wśród pozostałych rzeczy był plan lotu, sprzedany za 819 tysięcy dolarów, a także uszkodzony przełącznik obwodu elektrycznego z lądownika i czarny pisak, którego Aldrin użył, by usunąć awarię - dzięki czemu załoga mogła opuścić Księżyc. W sumie przedmioty z osobistej kolekcji astronauty sprzedały się za 8,2 miliona dolarów.