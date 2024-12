Apokaliptyczne obrazy po przejściu cyklonu. "Wiatr zmiótł dosłownie wszystko"

Do uderzenia cyklonu Chido w Majottę doszło w sobotę. Żywioł przemieszczał się nad zachodnią częścią Oceanu Indyjskiego z prędkością sięgającą 225 kilometrów na godzinę, niszcząc wszystko, co napotkał na drodze. Wiatr zmiótł z powierzchni ziemi całe dzielnice, a ich mieszkańcy zostali uwięzieni pod gruzami domów.

"Wszystko jest zniszczone"

Na miejsce tragedii pojechał minister spraw wewnętrznych Francji, Bruno Retailleau. "To, co zobaczyłem, to apokaliptyczny obraz. To potworna katastrofa. Wiatr zmiótł dosłownie wszystko" - powiedział szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych. W związku z kataklizmem w najbliższych dniach na Majottę ma również udać się Emmanuel Macron. Prezydent Francji poinformował w mediach społecznościowych, że na miejscu ogłosi żałobę narodową.