"Kosmiczne świetliki" niedaleko ISS. Czym są?

Świetlne punkty pojawiły się niedaleko Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niezwykłe nagranie udostępnił astronauta NASA, Donald Petit, który obecnie przebywa na ISS. To, co z daleka mogło przypominać "kosmiczne świetliki", w rzeczywistości ma jednak wiele więcej wspólnego z Ziemią.

Czym są Starlinki

Starlink to międzynarodowy telekomunikacyjny system satelitarny obsługiwany przez spółkę należącą do firmy SpaceX. Głównym celem jego działania jest dostarczanie łączności internetowej na całym świecie. Według najnowszych danych, w sierpniu tego roku nad Ziemią znajdowało się 5200 sztucznych satelitów orbitujących na niskiej orbicie okołoziemskiej. W przyszłości SpaceX chce zwiększyć ich liczbę do 32 tysięcy.