To inwazyjny gatunek, powszechnie występujący w Azji i szybko rozprzestrzeniający się. W Europie jego obecność odnotowano w kilkunastu krajach, w tym u naszych południowych i zachodnich sąsiadów. Najgroźniejszą z przenoszonych przez te komary zakaźną chorobą tropikalną jest denga. Schorzenie to charakteryzuje się między innymi gorączką, wysypką oraz bólem głowy, stawów i mięśni. W najpoważniejszych przypadkach może prowadzić do śmierci.