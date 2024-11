Kanada przeprasza za zabicie ponad tysiąca psów

- Kanada przeprasza za ból i szkody, które zabicie psów sprawiło waszym wspólnotom przez pokolenia - powiedział w sobotę Anandasangaree w Kangiqsujuaq w Quebecu, przepraszając za zabicie qimmiit, inuickich psów. - Kiedy wszystko się zaczęło w latach 50. XX wieku, zabijanie psów było dokonywane na zlecenie rządu federalnego, choć urzędnicy byli świadomi, że psy były niezbędne Inuitom do podróżowania do obozów i do polowań - przypomniał. Rząd federalny przeznaczył obecnie 45 milionów dolarów kanadyjskich na odszkodowanie. Środki te zostaną przeznaczone na przywracanie tradycji hodowli psów do zaprzęgów, finansowane będą również tresura, jedzenie i zagrody dla psów. Część pieniędzy trafi też bezpośrednio do rodzin, które straciły swoje psy.