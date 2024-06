Niebo czarne od dymu, pola czerwone od ognia

Niebezpieczeństwo nie minęło

Początkowo ogień szybko się rozprzestrzeniał z powodu silnego wiatru i niezwykle suchej ściółki, spalając tereny zielone i uszkadzając kilka budynków. We wtorek na chwilę poprawiły się warunki pogodowe, co pomogło strażakom w częściowym opanowaniu pożaru. Z płomieniami walczyło ponad 600 strażaków wspomaganych przez specjalistyczny sprzęt.

We wtorek wydano nakazy ewakuacji dla części miasta Palermo położonej w sąsiedztwie ognia, a kolejne obszary zostały objęte ostrzeżeniami o możliwej ewakuacji. Do wieczora większość mieszkańców wróciła do domów. Lokalne służby porządkowe ostrzegły, że niebezpieczeństwo nie minęło - w wielu dzielnicach miasta mieszkańcy powinni zachować gotowość do ewakuacji.