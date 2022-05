Plaga "skaczących robaków". Są "niezwykle aktywne, agresywne i żarłoczne"

Dżdżownice z gatunku Amynthas agrestis stały się prawdziwą plagą w Kalifornii. Ich cechy szczególne to niezwykły apetyt i umiejętność podskakiwania na wysokość nawet 30 centymetrów. Naukowcy podają, że choć bardzo trudno je wytępić, nadchodzące lato może nieco załagodzić problem.

"Rzucają się natychmiast po tym, jak się ich dotknie; swoim zachowaniem przypominają bardziej groźne węże. Czasami nawet łamią się i zrzucają ogon, gdy zostaną złapane" - poinformował w raporcie Kalifornijski Departament Żywności i Rolnictwa (CDFA). Jak dodał, znane są przypadki, w których Amynthas agrestis same wyskakiwały z ziemi.

Pochłaniają ogromne ilości liści

Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), dżdżownice te pochodzą z Azji Wschodniej, a szczególnie liczne są w Japonii i na Półwyspie Koreańskim. Do USA przybyły na początku XX wieku, ukryte w glebie roślin doniczkowych. Od tego czasu rozprzestrzeniły się po kraju i obecnie można znaleźć je w co najmniej 34 stanach.

"Robaki są żarłoczne i mogą pożreć tak grubą warstwę organiczną, że w ciągu od dwóch do pięciu lat całkowicie ją wyczerpiemy. Ponadto, oczyszczając dno lasu z roślin podszytu i resztek liści, sprzyjają erozji i torują drogi dla innych inwazyjnych organizmów" - przekazał CDFA.

Według naukowców z Uniwersytetu Minnesoty, Amynthas agrestis różnią się od zwykłych dżdżownic kolorem. Mają także roczny cykl życiowy i giną po pierwszym silnym mrozie w sezonie. Następne pokolenie przeżywa zimę w kokonach w wierzchniej warstwie gleby i wylęga się dopiero, gdy temperatura gleby wzrasta do około 10 stopni Celsjusza. W ciągu 60 dni Amynthas agrestis stają się dorosłe, rosną maksymalnie do 20 centymetrów. Ponieważ potrafią się szybko rozmnażać, ich populacja jest trudna do kontrolowania.