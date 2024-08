Już prawie się udało. Wtedy rakieta Elona Muska stanęła w płomieniach

Z przylądka Canaveral na Florydzie rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w środę na orbitę okołoziemską partię 21 satelitów telekomunikacyjnych Starlink. Ich konstelacja ma zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu w każdym miejscu na Ziemi.

Ładunek został dostarczony, ale nie wszystko się udało. Od razu po tym jak pierwszy stopień rakiety wylądował na pokładzie barki A Shortfall of Gravitas, stacjonującej na Oceanie Atlantyckim, przewrócił się. Doszło do eksplozji. Booster wypadł za burtę bezzałogowego lądowiska do wody. Ten moment widać na poniższym nagraniu, pochodzącym z transmisji lotu.