23 osoby zmarły w tydzień na skutek gorąca

W środę japoński nadawca NHK podał, że w środkowej i zachodniej części kraju spodziewane są upały. Do godziny 11.30 czasu lokalnego temperatura w miastach Hamamatsu i Shingu wzrosła do 37,5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia może ona wzrosnąć powyżej 38 stopni. W 29 spośród 47 prefektur obowiązują alerty przed ryzykiem udaru cieplnego.

Ponad 12 tysięcy pacjentów

Jak podał w środę dziennik "Okinawa Taimusu", łącznie 12 666 osób z udarem cieplnym zostało przewiezionych do szpitali w całej Japonii w okresie od 22 do 28 lipca. Oznacza to wzrost o przeszło 3,5 tys. przypadków w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jest to najwyższa tygodniowa liczba w tym roku. Dwadzieścia trzy osoby zmarły, a 4442 wymagały dłuższej hospitalizacji. Prawie 60 procent pacjentów było w wieku powyżej 65 lat.