Ulewa zabiła 150 osób. Los setki pozostaje nieznany

Rośnie bilans ofiar śmiertelnych osuwisk, które we wtorek zeszły w południowo-zachodnich Indiach po "niespotykanych" ulewach. W dystrykcie Wayanad nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Prawie 100 osób uznaje się za zaginione.

Bilans ofiar śmiertelnych osuwisk i lawin błotnych, które zeszły w nocy z poniedziałku na wtorek w stanie Kerala na południu Indii wzrósł do 151 - przekazała w środę rano lokalna policja. We wtorek media informowały o co najmniej 120 zabitych. Według najnowszych doniesień kolejne 186 osób zostało rannych, a blisko 100 uznawane jest za zaginione.