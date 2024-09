Helene pokazała swoją moc w Meksyku i na Kubie. Amerykanie szykują się na kataklizm

Burza tropikalna Helene przybrała na sile i w środę stała się huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Według najnowszych prognoz Helene dotrze do Florydy w czwartek i do tego czasu stanie się huraganem kategorii czwartej. Żywioł przyniesie wichury o prędkości przekraczającej 200 km/h. W niektórych częściach wybrzeża fale sztormowe mogą sięgać sześciu metrów. Nadchodzący huragan może być najgroźniejszym, jaki uderzył w Stany Zjednoczone w tym roku.

Helene już pokazała swoją siłę

W środę żywioł znajdował się nad półwyspem Jukatan oraz nad Kubą. W stanie Quintana Roo w Meksyku ulewne deszcze zmieniły ulice w rwące potoki, a fale sztormowe zalewały rejony znajdujące się przy wybrzeżu. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych dostępu do prądu zostało pozbawionych ponad 50 tysięcy mieszkańców prowincji Pinar del Rio na zachodzie Kuby.

Warunki zagrażające życiu

W miarę przybierania na sile Helene zmieni się w potężny żywioł, który uderzy nie tylko we Florydę, lecz także w znaczną część południowego wschodu USA. Jak zauważyła stacja CNN, "czas na to, aby się przygotować, ucieka". Tysiące mieszkańców Florydy zostało już zmuszonych do ewakuacji, a prawie cały stan jest objęty alertami.