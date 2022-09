Gwatemala. Leje krasowe w jezdni. Trzy ranne osoby, policja nadal poszukuje dwóch

Wielogodzinna akcja ratunkowa

Częste, niebezpieczne zjawisko

Leje krasowe to dość powszechne zjawisko w tych okolicach. W 2007 roku gigantyczne zapadlisko nagle pochłonęło wiele domów, zabijając - według różnych źródeł - trzy do pięciu osób. Jeszcze tragiczniejszy był bilans katastrofy z 2010 roku, kiedy ofiar śmiertelnych było co najmniej 15.