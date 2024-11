Bert we Francji. Kolejne regiony Europy szykują się na wichury

Burza Bert przechodzi nad Francją. W większości kraju w niedzielę obowiązywały ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W poniedziałek sytuacja ma być jeszcze groźniejsza, co skłoniło operatora połączeń kolejowych do zawieszenia części porannych kursów.

W sobotę nad Wyspami Brytyjskimi szalała burza Bert, która przyniosła obfite opady deszczu i śniegu oraz silne podmuchy wiatru. Teraz związany z nią niż zmierza na wschód, a w poniedziałek pod jego wpływem znajdzie się także nasza część Europy. W niedzielne popołudnie zawitał on do Francji.

150 kilometrów na godzinę

Francuska agencja meteorologiczna Meteo-France wydała w niedzielę ostrzeżenia przed silnym wiatrem w większości kraju. Na południowym zachodzie, w departamencie Pireneje Atlantyckie, w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewane są podmuchy o prędkości do 150 kilometrów na godzinę. W dolinach wiatr może rozpędzać się tam do 80-90 km/h.

Niebezpieczna aura ma potrwać co najmniej do poniedziałku. W sześciu departamentach w środkowej Francji obowiązywać mają ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Nie pozostaną one bez wpływu na komunikację w regionie - operator SNCF zdecydował się na zawieszenie porannych połączeń kolejowych z Paryża do Clermont-Ferrand, gdzie od północy będzie obowiązywać pomarańczowy alert. Pociągi nie kursują także między Lyonem a Saint-Etienne. W Villeurbanne na przedmieściach Lyonu zakazano wstępów do parków miejskich i na cmentarze.