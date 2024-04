Atak zimy na południu Finlandii. Pod kołami pługa śnieżnego zginął 10-latek

Tragiczny wypadek

We wtorek doszło do tragicznego wypadku w szwedzkojęzycznej gminie Kauniainen. 10-letnie dziecko wracające ze szkoły zginęło pod kołami traktora z pługiem śnieżnym - poinformowała miejscowa policja. Według śledczych operator odśnieżarki sam zadzwonił do centrum alarmowego. - To dla nas spory szok - powiedział przewodniczący lokalnych władz Christoffer Masar. W środę na terenie gminy na znak żałoby flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztów. Atak zimy doprowadził do paraliżu komunikacyjnego na południu Finlandii. Między innymi w Helsinkach z powodu zamarznięcia trakcji i zwrotnic całkowicie wstrzymany został ruch tramwajowy, a w Turku stanęła większość autobusów. Na drogach doszło do wielu wypadków i stłuczek. Służby apelowały, by kierowcy, którzy wcześniej zmienili opony na letnie, pod żadnym pozorem nie wyjeżdżali w trasę.