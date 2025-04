Drapieżny ptak atakował wysokich łysych mężczyzn

Ptak, który jak podaje BBC prawdopodobnie uciekł z niewoli, zaatakował łącznie około 50 osób. Dla niektórych skończyło się to niewielkimi ranami głowy, inni musieli udać się do szpitala. Na zwierzę skarżyli się także pracownicy poczty.

Burza hormonów

- Nie chciał, żeby go dotykać. Żył sobie na wolności od listopada, co oznacza, że trwało to już długi czas - tłumaczył Greenhalgh. Dodał, że ptak był dokarmiany przez mieszkańców, co sprawiło, że był w świetnej formie fizycznej.