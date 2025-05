Domy zrównane z ziemią. Burze zagrażają kolejnym 200 milionom osób

Niebezpieczne burze i tornada

To jednak nie koniec niebezpiecznej aury. Piątkowa noc i weekend mają przynieść burze środkowej i wschodniej części kraju. Zjawiska przemieszczać się będą od rejonu Wielkich Jezior po stany Ohio i Tennessee. Synoptycy z AccuWeather ostrzegają, że blisko 200 milionów Amerykanów będzie narażonych na ekstremalne warunki pogodowe. Zdaniem ekspertów towarzyszący burzom i tornadom silny wiatr będzie powalał drzewa, co może spowodować długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Szykują się utrudnienia

Burze będą zdolne do wywołania ekstremalnych zjawisk pogodowych, od niszczących porywów wiatru i opadów dużego gradu po ulewne deszcze, a tornada. Wraz ze zbliżaniem się burz do kluczowych aglomeracji Środkowego Zachodu, jak Minneapolis, Milwaukee, Chicago, Detroit i Indianapolis, należy spodziewać się znacznych opóźnień w komunikacji lotniczej i utrudnień w ruchu drogowym. Nasycona wodą gleba może przyczynić się do zwiększonej liczby powalonych drzew przez silne porywy wiatru podczas burz w strefie środkowoatlantyckiej i Appalachów.