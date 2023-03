W wyniku cyklonu zginęło ponad 300 osób. Władze ogłosiły żałobę narodową

Rośnie liczba zabitych przez cyklon Freddy. Żywioł spowodował w Malawi śmierć co najmniej 326 osób - poinformowało w czwartek Narodowe Biuro Zarządzania Katastrofami. Rannych jest ponad 700 osób, a 41 uznaje się za zaginione. Ogłoszono żałobę narodową. W 10 południowych dystryktach najmocniej dotkniętych przez cyklon rząd wprowadził stan klęski żywiołowej.

To drugi raz, kiedy cyklon Freddy uderzył w kontynentalną część Afryki. Po raz pierwszy pod koniec lutego zaatakował Madagaskar, a następnie Mozambik i Zimbabwe. Na przełomie lutego i marca wrócił nad wody Kanału Mozambickiego, gdzie nabrał siły i uderzył ponownie. W poniedziałek natarł nad Malawi. W kraju tym, jak przekazało w czwartek Narodowe Biuro Zarządzania Katastrofami, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 326.