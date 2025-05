Choroby tropikalne coraz częstsze na południu Europy. Jeden winowajca

Choroby przenoszone przez komary egipskie mogą stać się endemiczne dla Europy. Według badań niemieckich i szwedzkich naukowców, do 2060 roku na Starym Kontynencie będzie dochodziło do regularnych wybuchów epidemii dengi i czikunguni. Liczba przypadków może wzrosnąć nawet pięciokrotnie.

Na skutek zmian klimatycznych w ostatnich latach zwiększył się zasięg występowania komarów z rodzaju Aedes. Owady te są wektorami dla wirusów wywołujących wiele chorób tropikalnych - dengi, gorączki żółtej, chorobę Zika czy czikungunię. Do tej pory stanowiły one zagrożenie głównie dla mieszkańców cieplejszych regionów, ale z badań opublikowanych na łamach "The Lancet Planetary Health" wynika, że w ciągu kilku dekad mierzyć się będą z nimi także Europejczycy.