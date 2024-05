Nie potrafił pływać, uratował ponad 300 osób z powodzi

Przybywa ofiar śmiertelnych historycznych powodzi w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. Nie żyje 126 osób, a ponad 400 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Akcję ratunkową utrudniają rozległe zalania i kolejne opady deszczu. W pomoc mieszkańcom angażują się zwykli obywatele. Jeden z nich to 59-letni Ivan Brizola, który kajakiem uratował ponad 300 osób, nie potrafiąc pływać.

W powodziach w Rio Grande do Sul zginęło już 126 osób. Żywioł dotknął łącznie prawie dwa miliony ludzi, a ponad 410 tys. musiało opuścić swoje domy. W piątek ponad 71 tys. z tych osób pozostawało bez dachu nad głową, a 141 wciąż uznawanych było za zaginione - podała telewizja SBT, cytując najnowszy komunikat obrony cywilnej.

Działania ratunkowe utrudniają tymczasem intensywne deszcze, które od ubiegłego tygodnia nawiedzają Rio Grande do Sul. W środę z powodu kolejnych ulew władze musiały wstrzymać akcje poszukiwawcze.

Nie przestaje lać

Według służby meteorologicznej MetSul w piątek większość miast stanu Rio Grande do Sul miała doświadczyć opadów deszczu. Istniało też ryzyko burz. Mają się one utrzymywać się do poniedziałku - dodano w oświadczeniu.