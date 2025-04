"Droga, która do tej pory trwała dwie godziny, zajmuje dziesięć"

W Birmie trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło kraj w zeszłym tygodniu. Bilans ofiar wzrósł do ponad 2,7 tysięcy. Jak opowiadali na antenie TVN24 wolontariusze z organizacji Humanosh Emergency Medical Team, koordynację pomocy utrudnia brak usług komunikacyjnych, a przez zniszczone drogi służby mają problemy z dotarciem do potrzebujących.

Do wstrząsów o magnitudzie 7,7 doszło w piątek 28 marca. Epicentrum znajdowało się w środkowej Birmie (Mjanmie), w okolicach miasta Mandalaj. We wtorek przywódca rządzącej krajem junty Min Aung Hlaing poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 2719, a ponad 4,5 tys. osób zostało rannych. Poprzedni bilans mówił o ponad 1,7 tys. zabitych i ponad 3,4 tys. rannych.