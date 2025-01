Woda wyrzuciła na brzeg tajemnicze kulki. Zamknięto najsłynniejsze plaże w regionie  

Lokalne służby poinformowały we wtorek o zamknięciu dziewięciu plaż w okolicach Sydney w Australii. Powodem zakazu wstępu są tajemnicze, szaro-białe kulki, które woda wyrzuciła na brzeg. Wśród miejsc objętych obostrzeniami są "jedne z najsłynniejszych plaż w regionie" - podaje BBC.

- W tej chwili nie wiemy, czym są, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej niepokojące - oceniła burmistrzyni Sue Heins w rozmowie z "The Guardian". Udzielając komentarza australijskiej telewizji ABC dodała, że istnieje "mnóstwo teorii" na temat możliwego składu grudek, ale na ten moment żadna z nich nie została jeszcze potwierdzona.