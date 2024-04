Takiego stwora jeszcze nie widzieliście. Zrobiono zdjęcie tajemniczemu ssakowi

Kretowór północny, znany także jako kakarratul, został znaleziony w Australii, na pustyni zamieszkiwanej przez lud Martu. To jeden z najbardziej tajemniczych ssaków znanych nauce, niezwykle rzadko obserwowany - nie wiemy nawet, ile osobników zamieszkuje australijskie pustkowia.

Jak przekazała w mediach społecznościowych organizacja Kanyirninpa Jukurrpa Martu Rangers, na należących do rdzennego ludu Martu terenach Wielkiej Pustyni Piaszczystej udało się zaobserwować nieuchwytnego kretowora północnego (Notoryctes caurinus). Zwierzę to, noszące zwyczajową nazwę kakarratul, wciąż kryje w sobie wiele tajemnic.

Przedstawiciele organizacji przekazali, że to już druga obserwacja osobnika z tego gatunku w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. To rzadkość, ponieważ w Australii odnotowuje się średnio od pięciu do dziesięciu obserwacji w ciągu dekady.

Jak tłumaczyli, kakarratul to fascynujące stworzenie, zwinnie "pływające" w piasku pustyń Australii Zachodniej. W przeciwieństwie do większości kopiących ssaków, które pozostawiają za sobą wydrążone tunele, kretowór przeciska swoje ciało przez piasek, a tunel za nim się osypuje. Pomimo tego, że kakarratule są ślepe, umiejętnie poruszają się po podziemiach, wykorzystując zrogowaciałe nosy i silne czoło jako taran do kopania.

Jak tłumaczył w rozmowie z portalem BBC ekspert od pustynnej przyrody Gareth Catt, stworzenia te są tak rzadkie, że ich istnienie pozostaje tajemnicą dla większości ludzi. Torbacze te całe dnie kopią w piasku, przez co spędzają bardzo mało czasu na powierzchni. Naukowcy nie są nawet pewni, ile osobników szacunkowo liczy gatunek.

- Znam kogoś, kto zauważył jednego kretowora, ale nie wiedział, co to jest i myślał, że to mała świnka morska - powiedział.

Catt dodał, że istnieje spora grupa niedostatecznie poznanych zwierząt. Dalsze badania nad nimi są niezbędne do zapewnienia im przetrwania w obliczu zmian klimatycznych.

- W najbardziej ekstremalnych częściach środowiska oczywistym jest, gdy warunki zaczynają się zmieniać. (...) Wywiera to dodatkową presję na zwierzęta, które naprawdę żyją na granicy swoich możliwości - dodał.

