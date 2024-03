Zalane domy i ulice. Ludzie brodzili w wodzie sięgającej połowy ud

Obfite opady deszczu spowodowały, że w piątek we wschodniej części Argentyny doszło do powodzi. Spory obszar tej części kraju znalazł się pod wodą. Na skutek żywiołu zalane zostały domy i ulice. Ludzie brodzili w wodzie sięgającej połowy ud, co widać na poniższym nagraniu.