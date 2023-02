Lawina porwała turystę w Alpach. Nie przeżył

W dolinie Oetztal w austriackim Tyrolu lawina porwała w piątek mężczyznę. Turysta zmarł w trakcie transportu do szpitala - poinformował portal dziennika "Kronen Zeitung". Kilka godzin wcześniej lawina w gminie Fieberbrunn porwała 15-latka. Chłopiec doznał poważnych obrażeń.

Austria. Turysta zmarł w trakcie transportu do szpitala

Ofiara to młody mężczyzna. Jego towarzyszowi udało się szybko do niego dotrzeć i od razu przystąpić do resuscytacji. Na miejsce wypadku śmigłowcem przybyli ratownicy górscy i lekarz, który kontynuował reanimację.