Wyż Manuela zapewni nam słońce, ale nie na długo. Taka będzie końcówka marca

W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Za sprawą wyżu Manuela doświadczymy przyjemnej aury, jednak już niedługo nasz kraj znajdzie się po wpływem pochmurnego niżu.

- Ciśnienie rośnie, a Polska dostaje się od zachodu pod wpływ wyżu Manuela z centrum zmierzającym znad Anglii w stronę Niemiec - mówi synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wyż przyniesie nam w piątek dużo słońca, jednak już w sobotę ciśnienie zacznie spadać, a kraj dostanie się pod wpływ rozległego pochmurnego niżu znad Włoch i Bałkanów.

- Przybędzie chmur i w Polsce, ale temperatura nadal wzrastać ma na ogół powyżej 15 stopni Celsjusza. Dopiero w niedzielę wkroczą do kraju od zachodu dwie strefy deszczu związane z frontami chłodnymi, pchanymi przez płynące znad Północnego Atlantyku masy powietrza polarnego. Umiarkowany chłód i chmury utrzymają się jeszcze w poniedziałek - dodaje ekspertka.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Kilka ciepłych dni

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i zachodzie kraju. Po południu więcej słońca pojawi się także w centrum. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Wyżynie Śląskiej oraz w Małopolsce wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek w całym kraju będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Pogoda na weekend 29-30.03

Więcej chmur na niebie zobaczymy w sobotę. Prognozy wskazują na zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju do, 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny.

Pochmurno, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw., będzie w niedzielę. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na zachodzie, przez 11 st. C w centrum kraju do 12 st. C na wschodzie. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

A co po niedzieli?

W poniedziałek dalej dominować będzie pochmurna aura z przejaśnieniami. Na południu ywstąpią słabe opady deszczu do 3 l/ mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju do, 13 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr. Będzie on słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl