Wakacje się skończą, ale upały zostaną. Czeka nas jeden niebezpiecznie burzowy dzień

Prognoza pogody na koniec wakacji i pierwsze dni września może zaskakiwać. Cały czas w Polsce będzie gorąco, a nawet upalnie. Temperatura poszybuje nawet do 34 stopni Celsjusza. Uwaga: w piątek pogoda w wielu miejscach kraju mocno się pogorszy.

- Na pogodę w Polsce wpływa rozległy obszar podwyższonego ciśnienia rozciągający się od Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, po Europę Wschodnią i Rosję. Jedynie nad Skandynawią znajduje się płytki niż oraz związana z nim zatoka ze strefą pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego, która w ciągu dnia nasunie się nad Pomorze Zachodnie. Do Polski w dalszym ciągu napływać będzie gorące zwrotnikowe powietrze, natomiast za frontem już chłodniejsze, polarne, znad zachodniego Atlantyku.

Piątek w większości kraju będzie słoneczny. Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską wystąpią, zwłaszcza po południu, lokalne burze z opadami do 20-40 l/mkw., gradem i silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32-34 st. C w centrum kraju. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków.

Jak zapowiada synoptyk, w sobotę strefa frontowa przesunie się w głąb kraju, jednak duży deficyt wilgotności oraz silna rozbudowa wyżu znad Morza Północnego przyczynią się do szybkiego "rozmycia się" frontu. Dlatego lokalnie w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę pojawi się tylko większe zachmurzenie, miejscami ze słabymi, zanikającymi i przelotnymi opadami deszczu. Ryzyko burzy istnieje tylko na Podkarpaciu. Poza tym będzie przeważać pogodna aura. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 31 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę, 1 września, w całym kraju znów zrobi się słonecznie i nigdzie nie powinno padać. Temperatura nieco się obniży. W najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

- W następnym tygodniu do Polski ponownie zaczną napływać zwrotnikowe gorące masy powietrza, które obejmą początkowo głównie południową połowę kraju, a w ciągu kolejnych dni prawdopodobnie również pozostałe regiony - informuje nasz synoptyk.

Poniedziałek będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na północy do 31 st. C na południu. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Pod znakiem słońca upłynie również wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na północy do 32 st. C południu kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

