Wysoki indeks UV. Uważajmy na prażące słońce

Uważajmy w sobotę na promieniowanie słoneczne, bo prognozowany jest wysoki indeks UV. Oznacza to, że w godzinach 11-16 może być niebezpieczne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę w części kraju wydano ostrzeżenia przed upałem, ale zagrożenie stanowić może nie tylko wysoka temperatura.

Indeks UV w sobotę

Jak wynika z prognozy indeksu UV dla bezchmurnego nieba, w sobotę najwyższa wartość indeksu UV, 8, prognozowana jest dla krańców południowych Polski. W południowej połowie kraju promieniowanie będzie również bardzo intensywne - tam spodziewane są wartości indeksu UV rzędu 7. W północnej połowie kraju indeks osiągnie 6.

Prognoza indeksu UV na sobotę dla bezchmurnego nieba IMGW

Prognoza indeksu UV z uwzględnieniem zachmurzenia prezentuje się prawie identycznie.

Prognoza indeksu UV na sobotę z zastosowaniem prognozy zachmurzenia IMGW

Czym jest indeks UV

Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje Słońce danego dnia w określonym miejscu. Indeks UV o wysokości od 6 do 7 stwarza wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W takim przypadku należy używać kremów z filtrem (przynajmniej SPF 15) oraz nosić jasne ubrania i nakrycia głowy. Warto ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16.

Natomiast indeks UV równy lub wyższy 8 informuje o bardzo wysokim zagrożeniu dla naszego zdrowia. Wtedy należy jeszcze bardziej zatroszczyć się o skórę, ponieważ może dojść do bardzo szybkiego opalenia, a także oparzenia.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Promieniowanie ultrafioletowe - rodzaje

Ryzyko poparzenia skóry, udaru lub czerniaka wiąże się z promieniowaniem ultrafioletowym, które ma trzy różne rodzaje fal: UVA, UVB i UVC.

Promienie UVA są najdłuższe i docierają do głębokich warstw skóry, uszkadzając jej włókna kolagenowe i tym samym przyspieszając starzenie oraz powodując zmarszczki. Docierają do powierzchni Ziemi niezależnie od tego, czy słońce świeci, czy jest schowane za chmurami. Występują z taką samą intensywnością niezależnie od pogody.

Promienie UVB są krótsze od UVA. Część z nich pochłaniana jest przez warstwę ozonową, ale większość dociera do powierzchni Ziemi. UVB opalają i powodują poparzenia skóry. Uszkadzają DNA komórek, co w konsekwencji prowadzi do czerniaka, najgroźniejszej odmiany raka skóry. Ich intensywność zależy od pory roku i dnia. Najsilniej działają od kwietnia do października w godzinach 10-16.

Opalanie nie dla każdego Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor:anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl