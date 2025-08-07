Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"

Najbliższe dni przyniosą zmianę pogody - zapowiadają synoptycy. Do Polski dotrą masy gorącego powietrza z południowego zachodu Europy, a wraz z nimi upał. Według prognoz już w sobotę na termometrach w części kraju ponownie zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza.

Na początku sierpnia w Polsce dominuje pochmurna i miejscami deszczowa aura z temperaturą wynoszącą nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Dni przypominającej wiosnę pogody są jednak policzone, ponieważ już niedługo nad nasz kraj dotrze upał, który obecnie znajduje się nad Półwyspem Iberyjskim.

- To jest nasza pogodowa przyszłość. Ta gorąca masa powietrza wybiera się do Europy Środkowej - mówił w TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Obecna temperatura w Europie Tomasz Wasilewski/TVN24

Zaproszenie dla upału

Zmiana pogody będzie możliwa dzięki wyżowi z centrum na granicy polsko-słowackiej oraz niżowi znajdującemu się pomiędzy Islandią a Wielką Brytanią. Wspomniane układy baryczne otworzą drogę dla mas powietrza znad Hiszpanii.

- Tworzy się południowo-zachodnia cyrkulacja powietrza napędzająca nam ten gorąc - tłumaczył Wasilewski.

Sytuacja baryczna w Europie w najbliższych dniach Tomasz Wasilewski/TVN24

Według prognoz pierwsze trzydziestki na termometrach zobaczymy już w sobotę (między innymi na Śląsku). W kolejnych dniach upał rozleje się po kraju.

- Wtargnięcie tego ciepła do Europy Środkowej będzie bardzo intensywne. To jest czas takiego prawdziwego, gorącego lata, bo wyż (...) będzie nam zapewniać przez wiele dni stabilną i suchą pogodę - podsumował ekspert.

Upał zbliża się do Polski TVN24

Autorka/Autor:fw

Źródło: TVN24