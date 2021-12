Skoki narciarskie w Wiśle. Prognoza pogody mówi o tym, że w sobotę wiatr może się nasilić

Kolejne w tym sezonie zawody Pucharu Świata 2021/2022 odbędą się w Wiśle. Jaka pogoda będzie podczas skoków narciarskich w najbliższy weekend?

W weekend rozpoczną się skoki narciarskie w Wiśle. Piątek to dzień, kiedy zawodnicy przystąpią do kwalifikacji. W sobotę czeka ich pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy, dzień później zaś skoczkowie będą rywalizować w konkursie indywidualnym.

Pogoda na skoki narciarskie. Wisła 2021

W piątek w Wiśle odbędą się kwalifikacje. O godzinie 14 będzie tam pochmurno z przejaśnieniami, może jednak pojawić się słońce. Temperatura wyniesie 1 stopień Celsjusza. O godz. 20 temperatura spadnie do dwóch stopni poniżej zera, ale się wypogodzi. Wiatr po południu powieje ze średnią prędkością 3-6 metrów na sekundę (11-21 kilometrów na godzinę). Wieczorem będzie wiało mocniej, bo do 4-7 m/s (14-25 km/h), a w porywach do 8-9 m/s (29-32 km/h).

Konkurs drużynowy w sobotę upłynie pod znakiem pochmurnej pogody, nie powinno jednak padać. O godz. 14 na termometrach będą 2 st. C, a o godz. 20 temperatura wyniesie -1 st. C. Wiatr, w porównaniu do piątku, się nasili. Powieje średnio z prędkością 4-8 m/s (14-29 km/h), a porywy mogą dochodzić nawet do 15 m/s (54 km/h).

Na niedzielę, kiedy odbędzie się konkurs indywidualny, synoptycy prognozują pochmurną pogodę, okresami możliwe są opady mokrego śniegu. Dopada go do 2-4 centymetrów. Temperatura po południu sięgnie 2 st. C, a wieczorem spadnie do 0 st. C. Średnia prędkość wiatru o godz. 14 wyniesie 2-4 m/s (7-14 km/h). W porywach, po południu, wiatr rozpędzi się do 5-8 m/s (18-29 km/h), o godz. 20 natomiast jego prędkość zmaleje do 1-3 m/s (4-11 km/h).

Skoki narciarskie Wisła 2021 - terminarz zawodów:

Piątek, 3 grudnia Studio przed kwalifikacjami, godz. 16.45 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze) Kwalifikacje do konkursu indywidualnego, godz. 18.00 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)

Sobota, 4 grudnia Studio, godz. 15.10 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze) Konkurs drużynowy, godz. 16.30 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)

Niedziela 5 grudnia Studio, godz. 15.05 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze) Konkurs indywidualny, godz. 16.00 (Eurosport 1 oraz Eurosport w Playerze)

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl, eursoport.pl