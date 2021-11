Pogoda w Polsce i Europie. "Magazyn europejskiego zimna zsuwa się do Polski". Mróz na wschodzie kraju

Ze Skandynawii, gdzie temperatura powietrza spadła w poniedziałek do -19 stopni Celsjusza, napływa do Polski zimne powietrze. - Przed nami pierwsza, łagodna dostawa zimna - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

W poniedziałek rano temperatura w Skandynawii spadła do -18 i -19 stopni Celsjusza. - W Skandynawii znajduje się magazyn europejskiego zimna, które ma zamiar zsuwać się do Europy Środkowej - mówił w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że we wtorek to zimno będzie przemieszczało się z północy na południe, ze Skandynawii w kierunku między innymi Polski.

- Przez dwie najbliższe noce odczujemy mróz na wschodzie kraju. Potem, po 15 listopada, będzie większa dostawa tego zimna z północy - tłumaczył.

Temperatura powietrza w Europie o godzinie 4.30 w poniedziałek 8 listopada wetteronline.de

Mróz na wschodzie Polski

Dlaczego do Polski napływa zimno z północy? Związane jest to z układem ośrodków ciśnienia w Europie. Jak mówił Tomasz Wasilewski, na granicy Białorusi z Rosją znajduje się niż, a drugi uformował się nad Morzem Śródziemnym.

- Te niże, zarówno ten białoruski, jak i ten położony na południu kontynentu, są połączone zespołem frontów atmosferycznych - opowiadał prezenter tvnmeteo.pl. - Nad Polską znajduje się kolejny, wtórny chłodny front związany z niżem białoruskim, który sprowadza do nas zimne powietrze. Z tego powodu, że przemieszcza się nad nami, jest pochmurno i słabo pada, a jednocześnie od strony Skandynawii zaczyna napływać zimne powietrze. To dlatego w nocy z poniedziałku na wtorek, i jeszcze kolejnej, na wschodzie Polski będzie mróz - dodał. - Teraz będzie pierwsza, łagodna dostawa zimna, późnej silniejsza. Wiąże się to z tym, że nad Skandynawią utworzył się wyż. I on wraz z tym niżem, który znajduje się na wschodzie kontynentu, tak sterują napływem powietrza, że w północy płynie zimno - opowiadał Wasilewski.

Z kolei po drugiej stronie kontynentu, nad Europą Zachodnią, znajduje się wyż. - Zaprasza on znad Atlantyku cieplejsze masy powietrza do Irlandii, Wielkiej Brytanii i wzdłuż wybrzeży Skandynawii, przez Morze Norweskie - opowiadał prezenter.

W połowie listopada ten wyż, który zlokalizowany jest obecnie nad Skandynawią, stanie się wyżem skandynawsko-rosyjskim, potężniejszym, w związku z tym ten napór zimnego, mroźne powietrza będzie większy.

Sytuacja pogodowa nad Europą tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce tvn24

Autor:anw

Źródło: tvn24