Temperatura w kolejnych dniach będzie rosnąć aż do weekendu. Na termometrach zobaczymy wtedy nawet 32 stopnie Celsjusza. Możliwe są również burze z silnym wiatrem.

W czwartek pogodnie będzie tylko w zachodniej części kraju. Im dalej na wschód, tym aura będzie się pogarszać. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich mogą wystąpić burze. Podczas wyładowań spaść może 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Upał i burze w weekend

W piątek niebo nad Polską przykryją chmury. Największe zachmurzenie będzie na wschodzie kraju, gdzie może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu Gdańskim do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny i chwilami umiarkowany wiatr.

Sobota w całym kraju będzie słoneczna. Jedynie na Pomorzu Zachodnim pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W niedzielę przeważnie bezchmurne niebo zobaczą jedynie mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie zmienne. Mogą także pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych padnie do 10-20 l/mkw. i powieje wiatr z prędkością 60-80 km/h. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Spokojny początek tygodnia

Poniedziałek dla większości mieszkańców Polski będzie pogodny. Tylko na Podlasiu przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

