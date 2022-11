Pogoda na weekend. Ostatnie dni listopada będą mgliste, pochmurne i wilgotne. Na wschodzie mróz

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno. Poranki mogą być mgliste, a miejscami w ciągu dnia spodziewane są też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Będą też regiony, w których przez cały dzień utrzymywać się będzie mróz.

W ciągu nadchodzącej doby Polska znajdowała się będzie w tak zwanym wale wyżowym, czyli obszarze pola barycznego łączącym układy wysokiego ciśnienia, z których jeden zalega nad północno-zachodnią Rosją, a drugi obejmuje swym zasięgiem obszar południowo-zachodniej Europy. Od zachodu w ten obszar podwyższonego ciśnienia, pchana przez nieco cieplejsze powietrze pochodzenia atlantyckiego, wciskać się będzie strefa rozmywającego się frontu okluzji, przynosząc opady słabe opady deszczu i mżawki. Od północnego wschodu nad kraj w dalszym ciągu docierają zimne i względnie wilgotne masy powietrza kontynentalnego, które miejscami przynosić będą słabe opady śniegu.

Pogoda na weekend

W sobotę rano miejscami może być mglisto. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno. Na Suwalszczyźnie prognozowane są słabe opady śniegu. Na zachodzie i południu pojawi się deszcz, miejscami ze śniegiem. Na północy okresowo wystąpią niewielkie przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo z zachodu.

Niedzielny poranek zapowiada się mglisto w regionach zachodnich. W ciągu dnia będzie pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Na Podlasiu spodziewane są opady śniegu do 5 centymetrów. W pasie od Lubelszczyzny przez Mazowsze po Pomorze wystąpią opady deszczu ze śniegiem rzędu 3-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w dniach 26-30.11 ventusky.com

Pogoda w przyszłym tygodniu

W poniedziałek czeka nas pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się na ogół pochmurno, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C w dzielnicach zachodnich. Wiatr ze wschodu, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 26-30.11 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl