Po wielu ulewnych dniach nastanie spokój w pogodzie. Aurę w Polsce kształtował będzie rozległy, stabilny wyż, do kraju napłynie ciepłe powietrze. W weekend termometry pokażą miejscami 23 stopnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Najbliższej doby, jak i w kolejnych dniach, Polska pozostanie pod wpływem rozległego, stabilnego wyżu Serkan znad Skandynawii, w strumieniu ciepłego, suchego powietrza, napływającego znad północno-wschodniej Europy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodnie i słonecznie. Tylko nad ranem wystąpi duże zachmurzenie z zamgleniami i zanikającymi mgłami miejscami na zachodzie i południu Polski. W godzinach popołudniowych lokalnie na wschodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz, istnieje ryzyko burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 25-26 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr ze wschodu.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna aura. Jedynie przejściowo na południu prognozuje się większe zachmurzenie, lokalnie ze słabym, symbolicznym opadem deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na południu kraju do 24-25 st. C na północy. Wschodni wiatr, umiarkowany, na południu okaże się porywisty.

Piątek przyniesie słoneczną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podkarpaciu do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, wschodni i północno-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Na sobotę, pierwszy dzień weekendu, prognozuje się pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W niedzielę będzie pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl