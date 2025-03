Pogoda na weekend. Ciepło, którego się spodziewamy, może być "anomalią"

Pogoda na weekend

W sobotę dopisze pogodna aura, tylko na południowym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, ale nadal będzie bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-15 st. C na północnym wschodzie i wschodzie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.