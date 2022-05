Niż zajmie miejsce wyżu. Przejdą burze z ulewnym deszczem

Przed nami dni, w których będziemy mogli cieszyć się słońcem, i te z opadami deszczu oraz burzami. Najbardziej intensywnych burz spodziewamy się pod koniec następnego tygodnia. Wraz z wyładowaniami atmosferycznymi możliwe są obfite opady deszczu i wiatr dochodzący w porywach nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z rozległym wyżem, który rozciąga się od Morza Norweskiego po Grecję. W ciągu najbliższej doby w ten obszar wciśnie się jednak ciepły front atmosferyczny, zasnuwając niebo wysokimi chmurami - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. We wtorek miejsce ciepłego frontu zajmie chłodny, przynosząc deszcz i burze na południu oraz zachodzie kraju, a także ściągając chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego z północy.

Od środy ponownie pogodę kształtować ma pogodny wyż, rozciągnięty nad Środkową Europą, w którym z południa popłynie cieplejsze powietrze. W piątek natomiast jego miejsce zajmie układ niżowy znad południowej Skandynawii, z frontem atmosferycznym wędrującym z północy w głąb kraju, niosąc deszcz i burze.

Prognoza pogody na najbliższy tydzień

Pierwszego dnia tygodnia czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, skręcający na zachodzie na południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Wtorek również upłynie z umiarkowanym oraz dużym zachmurzeniem. Na zachodzie i południu kraju okresami możliwe są opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W południowych regionach niewykluczone są również burze z sumą opadów do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, a w trakcie burz okaże się silny, z porywami do 80 kilometrów na godzinę.

W środę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16 st. C na wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Na czwartek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy i zachodni wiatr, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Piątek i weekend z burzami i ulewami

Piątek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przemieszczającymi się od północy w głąb kraju opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz burzami z gradem. Bez opadów powinno być tylko na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w trakcie burz silny, w porywach rozpędzając się do 90 km/h.

Sobota przyniesie przelotne opady deszczu rzędu 15 l/mkw., a po południu oraz wieczorem w centrum, na południu i wschodzie kraju możliwe są również burze, w trakcie których spadnie do 40 l/mkw. Podczas wyładowań atmosferycznych będzie wiać silnie, w porywach do 90 km/h. Poza tym wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny.

Drugiego dnia weekendu nie spodziewamy się burz. Będzie tylko przelotnie padać, do 1-5 l/mkw. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na północy osiągając do 60 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

