Pogoda na jutro - wtorek, 4.02. W nocy i za dnia może poprószyć śnieg

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 4.02. Zarówno w nocy, jak i za dnia znajdą się regiony, w których niewykluczone są opady śniegu o słabym charakterze. We wtorek w części kraju może pokazać się słońce. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 6 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc w regionach zachodnich zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno, możliwe są jednak większe przejaśnienia. Miejscami, szczególnie na północnym wschodzie, niewykluczone są słabe opady śniegu o sumie poniżej centymetra. Termometry pokażą minimum od -5 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Warmii, Mazowszu oraz nad samym morzem. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie na ogół słaby.

Pogoda na jutro - wtorek, 4.02

We wtorek mieszkańcy północnego wschodu i wschodu będą musieli liczyć się z dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami. Miejscami poprószy śnieg, jednak opady nie przekroczą centymetra. Poza tym będzie pogodnie - im bardziej na zachód, tym więcej słońca. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu i zachodu.

Pogoda na wtorek 4.02

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 4.02

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent. Na zachodzie i w centrum zrobi się chłodno, zaś w pozostałych regionach zimno. W większości kraju biomet będzie korzystny, tylko na północnym wschodzie - neutralny.

Warunki biometeorologiczne we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy zachmurzenie z przejaśnieniami. Może słabo popadać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek do południa w Warszawie będzie pochmurno. Może nieco poprószyć. Później niewykluczone są większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu w nocy czeka zachmurzenie oraz przejaśnienia. Okresami także popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr, wiejący zachodu, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie wtorek będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy prognozuje się zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu we wtorek spodziewane jest pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimum -4 st. C. Wiatr, nadciągający z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą we wtorek spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie niebo będzie pokryte zachmurzeniem. Chwilami może się przejaśniać. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe barometry wskażą 1004 hPa.

Warunki drogowe we wtorek

