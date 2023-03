Pogoda na jutro - środa 22.03. Przelotne opady deszczu i do 17 stopni

Pogoda na jutro, czyli środę 22.03. Nocą lokalnie utworzą się mgły. W dzień w całym kraju możemy spodziewać się niewielkich opadów przelotnego deszczu. Termometry pokażą nawet 17 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc. Możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Na zachodzie spadnie deszcz (do 5 litrów wody na metr kwadratowy). Na wschodzie utworzą się lokalne mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południa.

Pogoda na jutro - środa 22.03

Środa 22.03 zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i opadami przelotnego deszczu. Nie będzie go zbyt wiele, bo do 2 l/mkw. Termometry wskażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni i południowy wiatr.

Warunki biometeo - środa 22.03

Największą wilgotność - w granicach 90 procent - odczujemy w centralnych regionach kraju. W części północno-wschodniej odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Biomet będzie neutralny.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie w nocy będzie zmienne, spadnie przelotny deszcz (do 5 l/mkw.). Temperatura osiągnie minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę zachmurzenie w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się zmienne. Niewykluczone są opady przelotnego deszczu (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr nadciągnie z południa i południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w środę w Krakowie będzie zmienne. Może popadać przelotny deszcz (do 2 l/mkw.). Temperatura wyniesie najwyżej 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 984 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnym deszczem (do 2 l/mkw.). Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę zachmurzenie w Poznaniu będzie zmienne, spadnie przelotny deszcz (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem na ogół pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie zachmurzenie okaże się zmienne, pojawią się przelotne opady deszczu (do 2 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe jego wartość wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia zapowiadane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w środę we Wrocławiu będzie zmienne. Może spaść przelotny deszcz (do 2 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, będzie spadać.

