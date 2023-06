Pogoda na jutro - środa 07.06. Nawet 28 stopni i burze z gradem w kilku regionach

Pogoda na jutro. W środę 07.06 w części Polski będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których wiatr w porywach rozpędzi się nawet do 90 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą od 20 do 28 stopni Celsjusza.

Noc na południowym wschodzie i południu kraju przyniesie zachmurzenie miarkowane i duże, okresami będą pojawiać się też opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie wschodni, słaby.

Pogoda na środę 07.06

Dzień w północno-zachodniej i północnej Polsce przyniesie pogodną aurę. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy, a po południu w niektórych miejscach wystąpią burze z gradem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 26 st. C w środkowych regionach, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej, Kujawach i w Wielkopolsce. Wiatr z kierunku wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie, w porywach osiągając prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalne ciepło, mieszkańcy południowego wschodu odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, neutralne będą na północy.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie małe zachmurzenie kłębiaste będzie stopniowo wzrastając do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się pogodnej aury również w środę. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu zachmurzenie kłębiaste będzie rosnąć stopniowo do dużego. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa jest także burza z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotny deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w środę powinni spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, które będzie stopniowo wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu, może wystąpić też burza z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

