Pogoda na jutro. Sobota 26.10 przyniesie dużo słonecznego nieba, choć w niektórych regionach długo będą utrzymywać się mgły. Termometry wskażą dość wysokie wartości jak na koniec października.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju początkowo będzie pogodnie. Następnie na północnym wschodzie i wschodzie Polski pojawią się silne zamglenia i mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 i 1 stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich do 5-7 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na sobotę 26.10

Dzień również w większości kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury, a w niektórych miejscach zrobi się słonecznie. Na północnym zachodzie oraz nad ranem na wschodzie kraju będzie pochmurno. W tamtych regionach powoli będą zanikać mgły i silne zamglenia.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę znajdzie się na poziomie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie nad morzem. W południowo-zachodniej i częściowo środkowej części kraju będzie ciepło, natomiast mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Na dużym obszarze Polski aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1012 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spandie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Nad ranem pojawią się silne zamglenia, a lokalnie też mgły. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej soboty z zamgleniami. Termometry pokażą do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1022 hPa.

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie, ale nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły oraz związane z nimi całkowite zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Nad ranem pojawią się silne zamglenia i lokalnie mgły. Temperatura spadnie mininalnie do 6 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się słonecznej soboty. Termometry pokażą do 19 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pogodnie. Nad ranem wystąpią silne zamglenia, a lokalnie również mgły. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl