Pogoda na jutro. Noc miejscami może przynieść słabe opady deszczu. Sobota 16.08 również może okazać się lokalnie deszczowa. Wciąż będzie gorąco, termometry mogą pokazać do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą na zachodzie i północy kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych, miejscami wystąpi słaby deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowy, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 16.08

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, wschodzie i południu kraju przejściowo pojawi się więcej chmur, lokalnie spadnie tam do 5 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 23-24 st. C na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na znacznym obszarze kraju będzie na poziomie 50-60 procent. Warunki biometeo okażą się od niekorzystnych na wschodzie i południowym wschodzie do neutralnych na pozostałym obszarze kraju.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 18 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w stolicy zapowiada się pogodnie, przejściowo na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pochmurno, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 17 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Na sobotę dla Gdańska, Gdyni i Sopotu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, przejściowo duże i możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 18 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu będzie pogodnie, przejściowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 19 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pogodnie, przejściowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pogodnie, przejściowo pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 987 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl