Noc na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna. Lokalnie początkowo na wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, mniejsze niż litr na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od -1/-0 stopni Celsjusza na południu, do 1/3 st. C na Pomorzu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.03

W poniedziałek nad ranem prognozuje się pochmurne niebo. W ciągu dnia od zachodu w głąb kraju postępować będą rozpogodzenia. Nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 5/6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7/8 st. C w centrum, do 9/10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr powieje z północnego zachodu. Na północy i wschodzie porywy będą rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę. W rejonie Wybrzeża mogą dochodzić do nawet 70 km/h.