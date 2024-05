W nocy z niedzieli na poniedziałek na wschodzie będzie pogodnie. Poza tym czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami, a miejscami przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są zanikające burze . Nad ranem lokalnie zrobi się mglisto. Termometry pokażą minimalnie od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.05

Poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz do 10-30 l/mkw., a miejscami możliwe są burze z gradem. W pozostałych regionach można liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.