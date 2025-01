Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 27.01. Kolejne godziny przyniosą nam na ogół pochmurną aurę, a miejscami popada deszcz. Chmury czekają nas także w dzień, ale towarzyszyć im mają niezwykle wysokie jak na tę porę roku wartości na termometrach.

Noc w całym kraju będzie raczej pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. Na północy, wschodzie i w centrum Polski wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Warmii i Podlasiu. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny i w porywach rozpędzający się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.01

Poniedziałek zapowiada się pochmurno. Niebo ma się jednak przejaśniać i rozpogadzać, szczególnie na południu i wschodzie kraju. Na zachodzie i Pomorzu wystąpią opady do 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, poprzez 9 st. C w regionach centralnych do 11 st. C miejscami na południu. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent w północnej i zachodniej Polsce. W większości kraju zapanuje komfort termiczny, tylko na północy będzie nam chłodno. Warunki biometeo okażą się głównie niekorzystne, neutralne jedynie na wschodzie i południowym wschodzie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. Barometry pokażą o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami. Termometry wskażą do 9 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurna, deszczowa noc zawita do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem chmur. Okresowo popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Barometry w południe pokażą 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami prognozowany jest w Poznaniu. Po południu może spaść słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie momentami silniejszy. Barometry o północy wskażą 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu zapanuje pochmurne niebo z rozpogodzeniami, po południu także słaby deszcz. Termometry wskażą do 11 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna, ale niebo ma się rozpogadzać. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr z południowego zachodu. O północy zobaczymy na barometrach 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny poniedziałek z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Barometry pokażą w południe 982 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl