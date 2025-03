Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 24.03. W nocy w prawie całym kraju spodziewane są opady deszczu, a miejscami silniej powieje. Również w dzień aura będzie pochmurna. Lokalnie zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Noc w Polsce przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami. Poza Pomorzem, okresami wystąpią opady deszczu - na wschodzie ich suma może wynieść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, w pozostałych regionach do 5-10 l/mkw.

Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, tylko na południu okaże się południowo-zachodni. Będzie słaby i umiarkowany, ale na północnym wschodzie i wschodzie okresami porywy mogą być silniejsze, rozpędzające się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 24.03

Poniedziałek zapowiada się pochmurno - w ciągu dnia na niebie pojawi się kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Gorzowskiej nie będzie padać, ale w innych częściach kraju wystąpią przelotne opady do 5 l/mkw., a na Podkarpaciu - do 10 mm. W Karpatach może zagrzmieć.

Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 12 st. C w centralnych regionach, do 15 st. C na południu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 procent na Wybrzeżu po ponad 90 procent w przeważającej części południowej, wschodniej i środkowej Polski. Odczujemy komfort termiczny, ale będzie wilgotno. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne, niekorzystne jedynie na południu.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna, popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry pokażą o północy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą w poniedziałek spowiją chmury kłębiaste. Wystąpią przelotne opady. Termometry wskażą do 11 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr ze wschodu będzie umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest pochmurne niebo. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Barometry w południe pokażą 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem chmur i niewielkich opadów deszczu. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek zapanuje duże i umiarkowane zachmurzenie. Przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc spodziewana jest we Wrocławiu. Okresowo popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry o północy wskażą 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady. Termometry wskażą do 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna, momentami popada. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. O północy zobaczymy na barometrach 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno i deszczowo zapowiada się poniedziałek w Krakowie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 985 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl