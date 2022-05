Pogoda na dziś - poniedziałek 02.05. Będą miejsca z deszczem i burzami

W poniedziałek deszcz nie powinien padać na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Poza tym wystąpią przelotne opady rzędu 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu kraju pojawią się burze, którym będą towarzyszyć opady do 15 l/mkw. i wiatr osiągający w porywach prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Poza burzami wszędzie będzie wiać słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu.