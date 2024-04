Pogoda na jutro, czyli na piątek 19.04. Kolejne godziny przyniosą nam pochmurną i zimną aurę - termometry na wschodzie kraju pokażą nawet -2 stopnie Celsjusza. W ciągu nocy spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Dość chłodny okaże się również dzień.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawią się zanikające opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy, a miejscami na zachodzie - słabe przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, Kaszubach i Warmii, przez -1 st. C w regionach centralnych do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, tylko na południu i wschodzie okresami dość silny.

Pogoda na jutro - piątek 19.04

W piątek niebo nad krajem zasnuje kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami spodziewane są opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej, poprzez 9 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od około 70 do ponad 90 procent, a najwyższa wystąpi na północnym zachodzie. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurna noc z rozpogodzeniami czeka mieszkańców Warszawy. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Powieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie osiągnie o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie prognozowane jest zachmurzone niebo i okresowe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc przyniesie pochmurną aurę, jednak niebo ma się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Barometry pokażą o północy 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Okresowo spodziewane są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie wyniesie w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje pochmurna aura. Mogą wystąpić rozpogodzenia, ale także przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, momentami silniejszy. O północy zobaczymy na barometrach 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem okaże się w piątek pochmurne i deszczowe. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry w południe pokażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc z rozpogodzeniami zapowiadana jest we Wrocławiu. Termometry minimalnie wskażą 1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w piątek zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy spodziewane jest zachmurzone niebo z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Umiarkowany, momentami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. O północy barometry wskażą 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie zapowiada się pochmurno, okresami deszczowo. Termometry maksymalnie pokażą 10 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 982 hPa.

