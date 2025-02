W nocy będzie na ogół pogodnie, tylko na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -7/-6 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2/-1 st. C na zachodzie. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy.

Pogoda na jutro - niedziela, 9.02

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na zachodzie kraju może się chmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.