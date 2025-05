Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 04.05. Noc miejscami przyniesie opady deszczu, lokalnie może także zagrzmieć. W dzień burz będzie niewiele, ale dzień zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką po Podlasie będzie przemieszczać się strefa słabych i umiarkowanych, ciągłych opadów deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Początkowo w centrum, na południu i wschodzie mogą wystąpić burze z opadami do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 6 st. C na północy do 14 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 04.05

Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna z rozpogodzeniami, ale również deszczem do 2-5, lokalnie 10 l/mkw. Główna strefa opadów rozciągać się będzie nad ranem od Dolnego Śląska po Podlasie, a w ciągu dnia przemieści się na wschód. Na Podkarpaciu mogą wystąpić słabe burze z opadami do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północy, przez 17 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi do 40-60 kilometrów na godzinę, w burzach silny.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 90 procent. Na północnym zachodzie odczujemy chłód, zaś na południowym wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pochmurno, początkowo możliwe będą burze. Termometry wskażą minimalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedzielny poranek będzie w Warszawie pochmurny, może przelotnie popadać deszcz. W ciągu dnia chmur wciąż będzie sporo, ale już bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Barometry w południe wskażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w nocy zachmurzone. Nad ranem mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 6 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w niedzielę duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą do 13 st. C. Dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozowane jest pochmurne niebo i deszcz. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Barometry o północy pokażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie dość silny, porywisty. Na barometrach zobaczymy w południe 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna. Popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie. Wystąpią rozpogodzenia, początkowo również słabe, przelotne opady. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Umiarkowany, porywisty wiatr powieje z północnego zachodu. W południe barometry pokażą 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą niebo nad Krakowem pochmurne. Przelotnie popada deszcz, początkowo może zagrzmieć. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, okresami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 17 st. C. Wiatr z zachodu, skręcający na północno-zachodni, będzie umiarkowany i porywisty. Ciśnienie osiągnie w południe 982 hPa.

