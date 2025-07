W nocy w Polsce wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie kraju okresami duże z niewielkim deszczem. Termometry pokażą minimalnie 10 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, w centrum kraju 12 st. C, a na Śląsku i w Małopolsce - 13 st. C. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 31.07

W czwartek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu, o wysokości do 5 litrów na metr kwadratowy, miejscami w centrum i na południowym wschodzie mogą być nieco silniejsze, bo dochodzące do 15 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centralnej Polsce, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany, a w burzach silny.