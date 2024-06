Pogoda na jutro. Noc w wielu regionach będzie ciepła, miejscami termometry pokażą nawet 19 stopni Celsjusza. W czwartek 27.06 temperatura poszybuje, a w części Polski spodziewane są gwałtowne burze.

Zapowiada się na ogół pogodna noc. Więcej chmur przewidujemy na południu kraju, gdzie może też spaść deszcz rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na Orawie, Spiszu, Podhalu i w Beskidach możliwe są zanikające burze (z opadem dochodzącym do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 50-70 kilometrów na godzinę).

Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie przeważnie słaby, wschodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 27.06

Zachmurzenie w czwartek będzie małe i umiarkowane. Na południu, zachodzie i częściowo w centrum okresami pojawi się więcej chmur z przelotnym deszczem i burzami. Kiedy zagrzmi, z nieba może spaść aż 10-40 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach może osiągnąć 60-80 km/h. Na Pomorzu, w Wielkopolsce i Małopolsce prawdopodobne są opady gradu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w strefie brzegowej chwilami będzie silniejszy, wschodni.

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Największa wilgotność powietrza zapanuje na północnym wschodzie - wyniesie w granicach 90 procent. W całym kraju odczujemy upał, a na południowym zachodzie dodatkowo będzie parno. W całym kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy w Gdańsku wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie w Gdyni, Gdańsku i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe jego wartość osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie, okresami popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w czwartek w Krakowie zapowiada się zmienne z przelotnym deszczem i burzami. Może spaść do 10-30 l/mkw., wiać w porywach do 60-80 km/h, jest wysoce prawdopodobny grad. Temperatura wzrośnie do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 981 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Ze wschodu nadciągnie słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w czwartek będzie zmienne, prognozowany jest przelotny deszcz i burze (z opadem 10-30 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h, istnieje wysokie prawdopodobieństwo gradu). Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

To będzie pogodna noc w Warszawie. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek zachmurzenie w Warszawie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie pogodna noc we Wrocławiu. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w czwartek we Wrocławiu okaże się zmienne, możliwy jest przelotny deszcz, a nawet burze (z opadem rzędu 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru 60-80 km/h). Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 996 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl